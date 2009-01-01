王军民IDC企业级系统与软件研究部高级研究经理下一代防火墙未来的形态将从软、硬件两个方向同时发展。从硬件方向发展来看，高性能的防御能力将成为其吸引大型行业用户选择并使用的关键因素；从软件方向发展来看，下一代防火墙软件将与云平台更为紧密结合，通过弹性、多租户的特点为云平台及其租户提供先进的安全防护能力。
方勇UCloud安全总监安全没有办法通过一招把黑客拒之门外，但要做到事前免疫、事中拦截、事后追溯解救，这是企业安全最重要的理念。同时它还有一个同样重要的方法论，也就是安全的最底层——纵深防御，让黑客进不来、找不到、拿不走、看不了、能发现，并做到安全可度量与可视化。
齐向东360企业安全集团董事长兼CEO从2009年至今，NGFW的概念已经发布了7年，如果还用那时的NGFW的定义研究下一代防火墙已经落后了。7年的时间让网络攻击者把NGFW研究得很透，并找到突破NGFW的薄弱环节，并且简单的修修补补也不能解决网络安全面临的挑战。下一代防火墙，需要彻底变革和重新定义，它要加入一个聪明的大脑，变成"会思考"的防火墙。
王伟 360企业安全集团副总裁曾就职于港湾网络、绿盟科技，历任产品经理、产品管理中心总监、副总裁，从事产品规划、运营和营销工作。2015年3月加入360企业安全事业部，后任360企业安全总裁集团副，目前是安全网关产品业务的负责人。