齐向东360企业安全集团董事长兼CEO

从2009年至今，NGFW的概念已经发布了7年，如果还用那时的NGFW的定义研究下一代防火墙已经落后了。7年的时间让网络攻击者把NGFW研究得很透，并找到突破NGFW的薄弱环节，并且简单的修修补补也不能解决网络安全面临的挑战。下一代防火墙，需要彻底变革和重新定义，它要加入一个聪明的大脑，变成"会思考"的防火墙。