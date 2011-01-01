如何打破复杂网络中“孤岛化”防护？Fortinet让企业的信息安全更“任性”

Fortinet 针对日趋复杂的网络安全环境以及不堪重负的安全架构，从宏观视角创新性提出创建网络弹性组织的实用性方法，倡导企业用户建立“韧性网络”，以对抗日益精进的网络安全威胁、降低网络中断的风险，在最大程度上保护业务连续性。

Lightspeed GMI的安全调查显示，调查涉及的所有亚太地区IT决策者中，超过半数以上（59%）表示在过去一年中曾经发生过一次安全漏洞事件，并且只有22%的受访者可以在漏洞发生后的数分钟内察觉。Fortinet 亚太区首席安全官Alvin Rodrigues也表示认同，他补充：“网络安全威胁正在不断精进，不仅未知高级威胁快速增长，攻击平面也越来越多。与此同时，随着企业内部IT建设的不断深入，网络架构的复杂度呈现出几何式增长，企业很容易丧失对于信息化系统的全局洞察力以及集中管控力，这样就造成了防护对象的‘碎片化’与防护手段的‘孤岛化’, 企业的IT资产也就暴露在巨大的风险之中。”

Fortinet交卷——建立“ 韧性网络 ”是解决现有网络问题的关键

11月初，已历经五届的Fortinet Security 361°首次登陆中国上海，此次峰会的的主题是 “向构建韧性网络迈出坚实一步”。会上，Fortinet 针对日趋复杂的网络安全环境以及不堪重负的安全架构，从宏观视角创新性提出创建网络弹性组织的实用性方法，倡导企业用户建立让企业员工无感接入、让管理者明察网络中核心资产状态的“韧性网络”，以对抗日益精进的网络安全威胁、降低网络中断的风险，在最大程度上保护业务连续性。

【Fortinet的网络韧性论：网络韧性=业务持续性】

Fortinet亚太区首席安全官Alvin Rodrigues进一步解释道：“‘韧性网络’的意义不仅在于其为企业用户提供了防控网络安全威胁的新思路，还在于其以保护业务连续性为目标，让企业用户能够从容应对网络复杂性的快速增长，保证网络对业务的强劲支撑。‘韧性网络’不是一种固化的网络架构，而是具有自我学习能力，可以智能应对网络环境的改变并及时修复受损的网络。”

据介绍，不同于传统网络架构中网络复杂度的无序发展，“韧性网络”中的接入设备、系统、应用、流量等各个因子均具有自我认知能力、保护模型以及监测机制，在避免拖慢网络效率的同时，还能通过对网络因子的统一管控消除“安全孤岛”，并在海量网络信息中智能发现安全威胁的入侵迹象，进而实现稳健的运行能力和高度的可视化。

【构建“韧性网络”的四步】

Fortinet 亚太区首席安全官Alvin Rodrigues补充：“当我们要保护企业网络安全时要明确我们的安全对象和安全目标是什么。在此基础上，我们要让每次的网络攻击尽可能的更困难，攻击成本更高，要降网络攻击带来的风险，达成此目标的核心就是建立‘韧性网络’，保证企业网络在面临攻击时仍能保持足够的防护力，从而达成提升业务连续性。”

【左起：Fortinet 亚太区解决方案市场总监 Matthew Kuan

Fortinet 亚太区首席安全官 Alvin Rodrigues

Fortinet 亚太区网络安全专家 Gavin Chow 】

Fortinet “ 安立方 ” 打造韧性网络的无缝防御能力

具体谈到 “韧性网络”概念的实施落地时，Fortinet展示了可帮助企业用户提升网络韧性的“Fortinet Security Fabric安立方架构”。安立方将所有分散的单点安全解决方案，整合为单一集成式解决方案。能够通过监控设备和流量、智能网络隔离、共享并关联本地与全球威胁情报、共同努力排除攻击链上任意节点出现的威胁，为企业用户提供具备无缝防御能力的“韧性网络”。

【Fortinet Security Fabric针对威胁的生命周期战略构建韧性网络】

Fortinet 亚太区解决方案市场总监Matthew Kuan介绍说：“Fortinet Security Fabric安立方架构具备可扩展、可感知、安全、可执行、开放这五大关键优势，以敏捷应对安全威胁的挑战。”

可扩展的Security Fabric让企业网络因而任性 ——安立方将安全与网络技术结合，安全策略和实施可在整个分布式网络范围内扩展，可更有效的为网络提供可靠的网络安全防护，并应对新威胁的挑战。

——安立方将安全与网络技术结合，安全策略和实施可在整个分布式网络范围内扩展，可更有效的为网络提供可靠的网络安全防护，并应对新威胁的挑战。 Security Fabric的感知力让企业网络因主动而任性 ——安立方将终端、接入层、网络、应用、数据中心、内容和云端安全措施集成协作，成为一个解决方案，各模块能有共享威胁情报，比孤立的安全解决方案更能识别复杂威胁，也能更有效地响应自动协调。

——安立方将终端、接入层、网络、应用、数据中心、内容和云端安全措施集成协作，成为一个解决方案，各模块能有共享威胁情报，比孤立的安全解决方案更能识别复杂威胁，也能更有效地响应自动协调。 Security Fabric的安全防护能力让企业网络因“强壮”而任性 ——安立方能将新一代检测与响应系统、智能网络隔离、单一虚拟管理平台整合，将企业网络中的分布式资产通过分层防御方法进行保护，同时动态适应变化着的网络架构。

——安立方能将新一代检测与响应系统、智能网络隔离、单一虚拟管理平台整合，将企业网络中的分布式资产通过分层防御方法进行保护，同时动态适应变化着的网络架构。 Security Fabric的高可执行让企业网络因响应及时而任性 ——安立方实时共享全球威胁情报，可对新型威胁进行动态响应。

——安立方实时共享全球威胁情报，可对新型威胁进行动态响应。 开放让Security Fabric的安全防护能力不断攀升——安立方是围绕一系列开放式API、认证技术和标准化远程监测数据设计的，解决方案能够主动收集和共享威胁信息。

Fortinet中国区总经理李宏凯表示：“我们希望同网络安全业界进行更深层次的探讨与合作，进一步提升企业网络的可感知能力以及整合管理水平，为物理、虚拟和云端环境内的安全需求提供具有自适应能力的协作式防护。”

Fortinet中国区总经理 李宏凯