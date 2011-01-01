梭子鱼更新Web安全网关产品强化高级威胁保护和设备网络性能

梭子鱼Web安全网关11.0版本，可使用户更加快速地扫描SSL页面，增强高级威胁保护，并允许在Chromebooks上执行策略配置。

梭子鱼Web安全网关11.0版本，可使用户更加快速地扫描SSL页面，增强高级威胁保护，并允许在Chromebooks上执行策略配置。

产品亮点：

• 梭子鱼Web安全网关610及更高型号，现配置专用的SSL加速硬件，针对加密网站流量，SSL检查性能提高了一倍。

• 梭子鱼Web安全网关用户现在可以使用梭子鱼的高级威胁检测功能（以云为基础的安全服务），保护组织机构免受勒索软件和其他针对性攻击的危害。

• 梭子鱼Web安全网关原可与梭子鱼下一代防火墙集成部署，现在集成部署扩展至任何第三方UTM或防火墙，使组织机构可以独立扩展数据包检测，并使用完整的网络代理功能。

中国 北京，（2016年12月3日）– 梭子鱼网络 (NYSE: CUDA)宣布推出Web安全网关11.0版本，新版本可为用户提供高级的安全保护功能，提高SSL扫描性能，并允许其在Chromebooks中配置安全策略。梭子鱼Web安全网关旨在帮助组织机构在使用在线应用和工具的过程中，免受恶意软件和病毒的危害，降低生产效率损失和带宽异常占用等风险。梭子鱼Web安全网关11.0版本集成了强大的网络安全和下一代防火墙功能，可使用户从单一的管理界面实现更稳健的互补性安全保护。

更快的SSL扫描和网络流量性能

最近，Mozilla报道称，单日内50%的网页加载为HTTPS或加密的SSL，这种现象还是首次出现。SSL加密保护可以帮助用户安全地发送敏感信息（如信用卡数据或密码）；然而，这同时也为网络管理员造成了一个棘手的问题，加密技术也越来越多地被用于隐藏不良或恶意内容。与此同时，由于SSL检测需要消耗更多的资源，会对网络性能造成影响。梭子鱼Web安全网关11.0版本在610或更高型号中加入了内置SSL加速硬件卡，可将设备性能提高一倍。这种SSL加速技术可显著提高检测、保护、管理和监测SSL加密网络流量的能力。

安全、策略执行和监测任务需要对网络流量进行精细的检测，因而会影响UTMs（统一威胁管理）和防火墙的性能。梭子鱼Web安全网关可与梭子鱼下一代防火墙集成部署，现在，又将集成部署扩展至任何第三方UTM或防火墙，可使每台设备的性能都发挥到极致。当与现有的UTM或防火墙结合使用时，梭子鱼Web安全网关可以向IT管理员提供亟需的安全分层机制、粒度过滤和报告功能，从而提升安全、网络性能和可见性。

高级威胁保护

网页浏览是最常见的恶意文件的传播渠道。高德纳公司称，“高级威胁防御在Web安全网关市场正在变得越来越重要。供应商必须确保他们所提供产品或服务具备承诺的安全防护性能，而不仅仅只是一个网络过滤解决方案。”

梭子鱼Web安全网关结合了梭子鱼高级威胁检测（基于云的微服务），可有效检测并防护恶意软件和其他针对性攻击。用户可无缝添加该分层，无需复杂或昂贵的防火墙更新，便可为在线浏览提供完整的保护。梭子鱼高级威胁检测微服务可集成多种梭子鱼产品系列，包括梭子鱼下一代防火墙、梭子鱼Essentials和梭子鱼Web安全网关。

引用

“人们对网络应用的依赖性在不断加强，例如商业中使用的office 365，和学校使用的G Suite。随着网络威胁日益严重，加密流量成为惯例，网络安全已成为各个机构的重中之重，对支持移动设备和用户的教育机构而言尤为如此。今天，在公司宣布这项新的更新后，梭子鱼Web安全网关可以更好为用户提供可靠的保护，使其免受此类高级威胁的危害，帮助企业更加充分地利用网络资源“，梭子鱼安全事业部高级副总裁兼总经理Hatem Naguib说。

“梭子鱼为当下各种IT网络提供了所需的灵活性。例如，我们刚刚引入了梭子鱼 Microsoft Office 365，利用梭子鱼 Essentials for Office365 邮件安全防护功能，我们可以很容易地将本地邮件安全上移至云”， Bauer Evans, Inc.公司网络管理员Eric Powell说：“在那次迁移之后，我们决定再引入梭子鱼Web安全网关和新的ATD订阅功能，以确保我们的网络、邮件和用户的安全。”

“随着组织机构日益依赖于网络应用，高级网络威胁造成了严重的安全隐患”，梭子鱼最佳合作伙伴Viperline Solutions首席执行官和所有人Kevin Sena说：“梭子鱼是一个值得信赖的合作伙伴，我们期待向我们共同的客户群推广最新的梭子鱼Web安全网关更新，以帮助他们免受APTs的危害，提高网络性能。”