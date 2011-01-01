京东超千万用户隐私数据泄露，骗子3年前就知道，用户却毫不知情 

关于网上流传的京东数千万用户隐私数据泄露，高达12G的数据在黑市被明码标价出售，有了新的进展。

关于网上流传的京东数千万用户隐私数据泄露，高达12G的数据在黑市被明码标价出售，有了新的进展。

京东官方已经承认，并表示数据其实在3年前就已经泄露了，是因为一个安全漏洞导致的，针对当时的数据泄露事件，京东做了相应的弥补措施，从技术上升级了账号安全体系，不过并没有覆盖全部用户，至今仍有用户的账户存在相当的安全风险。

让人意外的是，有不少了解黑市交易的人员表示，这个所谓包含大量京东用户账号、电话、身份证等等信息的12G数据，早就已经在黑市“公开”销售过无数次了，如今掌握12G数据的团队很可能已经高达上百个。

有人说骗子看到铺天盖地的消息，一定会显得很高兴，可是对很多骗子来讲，这显然已经不是什么新鲜事了，在黑市被贩卖过无数次的用户数据，怎么可能不流入他们的手中，而且对他们来讲，如此庞大而且价值巨大的数据，最先的买家，很有可能就是他们。

其实，关于个人隐私信息泄露这件事，也并不一定所有人都在意，因为在不少人看来，危害不一定见得有多大，说的更为直白一点，毕竟在不少人的观念中，始终觉得真正敢上门的骗子还是极少数，可是现在是网络时代，这些真实的用户个人隐私信息，根本不需要上门就可以被用在各种非法交易中，因为现在大部分所谓的网上交易，对于用户的审核并不是很严格，只需要提供用户个人的基本信息还有身份证等信息，哪怕是大机构、大平台也不例外。

京东这类电商平台，尤其是用户的交易数据、订单数据，无疑透露着用户本人或者家人的种种信息，就像大数据时代所追求的个性化，这些数据如果被骗子或者其他非法机构拿到，再做一次所谓的大数据分析，很可能他们通过用户画像以后，对用户或者用户家人的了解，比用户自己都还要清楚，虽然如今的大数据分析成本巨大，但也不能完全排除这种可能，毕竟有利可图，只是前期投入成本较大而已。

在互联网行业，用户隐私数据泄露这件事，京东早就不是第一个，当然绝不会是最后一个，虽然技术在不断提升，电商平台也在不断完善技术体系，但在保护用户个人隐私这件事上，技术绝不是最重要的一环。

京东如此庞大的数据泄露事件突然被爆出来，让原本毫不知情的京东用户多少有些震惊，因为京东从泄漏到现在，从来没有公开提及过，更为重要的是，3年前发生的数据泄露事件，如今突然被爆出来，真正的目的到底是什么，这或许才是更值得关心的，是重炒旧闻还是别的，这就不得而知了。