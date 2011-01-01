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前Uber员工指控Uber秘密收集用户数据 包括名人信息

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早间消息，一名Uber前员工最近提起诉讼，指控其同事借助这款打车应用追踪碧昂斯及前女友等人。

来源：新浪网 2016年12月13日

关键字：Uber 信息安全 数据泄露

早间消息，一名Uber前员工最近提起诉讼，指控其同事借助这款打车应用追踪碧昂斯及前女友等人。

 前Uber员工指控Uber秘密收集用户数据 包括名人信息

该案原告萨缪尔·沃德·斯潘根贝格（Samuel Ward Spangenberg）指控该公司并没有“重视数据保护”。他表示，Uber在乘客不知情的情况下，收集了每位乘客的订单信息、姓名、电子邮件、上车地点、付费数额、设备类型和其他信息。

同时，Uber允许所有员工接触与“高级政治人物、明星甚至Uber员工的熟人（包括前男、女友和前配偶等）”有关的订单追踪数据。

原告还表示，Uber破坏了原本应该根据法律要求保存的文件，而且还会切断其办公室的网络，使得执法机构无法在搜查其办公室的过程中获取Uber的信息。

Uber否认斯潘根贝格的指控，坚称该公司建设了一整套系统来限制员工对用户数据的控制。

在斯潘根贝格今年10月发布法院声明后，法官认为该案涉及隐私问题，因此不适合公开审判。所以，该案结果可能永远不会公之于众。

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