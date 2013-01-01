双十二当天，黑市现12G的数据包，刘强东再次挤掉马云再上头条

黑市上出现一个12G的数据包，这可不是借贷宝事件哦，这是京东的用户信息被打包了！

本文由吃瓜群众 K 先生(wechat)编辑：newk12

双十二，马云一家独大，其他同行都没啥热点，全部焦点都在马云的淘宝天猫

这次马云的双十二，不单单线上火爆，线下的“支付宝口碑狂欢节”，也是沸沸扬扬

可是，人算不如天算啊！马云的老对手，刘强东的京东再双十二又被推上头条

京东被爆一个“重磅消息”！

黑市上出现一个12G的数据包，这可不是借贷宝事件哦，这是京东的用户信息被打包了！

不少渠道已经对这个数据包进行明码标价交易，有交易方还爆出了清晰地数据截图，截图显示包括用户名、密码、邮箱、QQ号码、手机号码以及身份证等等信息，数据信息高到上千万条。

这个数据包的交易双方都将数据来源指向京东，一瞬间京东炸开锅了

因为大部分数据不需要做任何技术性处理，就一目了然，有人拿到这个数据包以后，根据明文显示的用户名和密码在京东登录，不少账号是可以直接登录的，进入个人中心后，订单、地址、交易等等信息全部被正常显示。

这对于拥有相当庞大的用户量的交易平台来说，可以很严重的！

不过很快，京东官方发布了声明，针对这次所谓的“12G数据包”，在声明中京东没有否认，而是特别强调，这个高达12G的数据包之所以流出，很可能是因为3年前，也就是2013年的一次安全漏洞。

还强调这个安全漏洞在当时几乎影响了所有互联网公司，意思就是说不止京东咯！

不管是推卸责任还是怎样，用户信息泄露是一件很严重的事情，关乎用户的利益，网络安全必须把关好！