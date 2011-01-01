网传有点另类的国家电网用户数据泄露 官方回应不存在

近日，有媒体报道国家电网旗下两款APP掌上电力、电e宝出现数据泄露，涉及用户规模已经超过千万级。泄露的原因被指APP推广过程中，有地方为完成推广指标，将用户数据流向淘宝平台，进行注册绑定等操作。

ZD至顶网安全频道 12月14日 综合消息： 近日，有媒体报道国家电网旗下两款APP掌上电力、电e宝出现数据泄露，涉及用户规模已经超过千万级。泄露的原因被指APP推广过程中，有地方为完成推广指标，将用户数据流向淘宝平台，进行注册绑定等操作。

掌上电力APP

文章称，在淘宝店铺提供绑定服务的过程中，地方供电公司需要向淘宝店主提供消费者的客户编号、查询密码，部分店铺还要求提供详细地址。从2016年5月开始，淘宝上这类业务非常火，有的店铺很长一段时间内三班倒，几天就销量上万笔，挣钱的同时还拿到大量数据。

对此，有业内人士指出，跟其他数据泄露明显不同，国家电网的这些数据来源于KPI考核作弊，别人拿客户数据去卖钱，国家电网的员工是倒找钱送数据出去。

不过，国家电网官方回应表示，在推广掌上电力、电e宝APP过程中不存在泄漏大量客户信息的情况。

并指出，按照公司保护客户信息安全方面所采取的技术手段，掌上电力、电e宝APP及相关信息系统无批量导出功能，无渠道可获取批量客户信息。公司高度重视客户个人信息的保护，建立了严格的客户信息安全保护制度，在技术手段和业务管理方面进行严密防控，并主动向公安部门申请安全防护检查。

国家电网还对网络上商家提供相关业务的行为，向有关方面投诉举报，下架关闭了涉嫌违规开展相关代办业务的商家。

记者在淘宝平台搜索掌上电力、电e宝等相关关键词，已经无法找到此类代办业务商家。

不过对于网传千万级的数据泄露的信息还无法确认，相关报道中并没有数据泄露截图及验证真实性。即使来源于淘宝平台数据流出，根据统计，也不存在千万级数量。但反过来如果黑产已经流转此量级数据，泄露源也可能包括淘宝以外其他渠道。



