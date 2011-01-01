启迪国信灵通入选2016首都设计提升计划

近日，北京市科学技术委员会公示了2016年度首都设计提升计划拟支持项目名单，拟支持项目共包括100家相关单位，其中启迪国信灵通提交的《应用于企业信息安全架构的移动应用平台开发设计》成功入选。

近日，北京市科学技术委员会公示了2016年度首都设计提升计划拟支持项目名单，拟支持项目共包括100家相关单位，其中启迪国信灵通提交的《应用于企业信息安全架构的移动应用平台开发设计》成功入选，这进一步充分证明了启迪国信灵通在企业安全移动项目方面的设计能力获得了政府高度认可。

据悉，2016年度首都设计提升计划分别从企业经营情况及设计创新能力、项目创新性及设计水平、项目成果评价、取得效益、示范带动作用及发展前景等方面进行评价，评选专家从征集、受理、申报材料核验、评审和查重等环节对提交项目进行审核，最终确定入选项目。这体现了北京市在设计产业领域积极探索建立“以科技创新促进设计产业发展，以设计促进首都经济发展”的“科技+设计”发展模式方面的持续规划。

作为入选项目，启迪国信灵通的《应用于企业信息安全架构的移动应用平台开发设计》采用了国际领先的移动应用开发标准，利用自主研发的Hybrid动态插件技术，可以帮助政府、企事业单位打造最先进的移动应用开发、运行、集成和管理的移动应用平台。平台可以从用户身份、网络、数据、安全、设备及业务等多个维度，为组织用户移动数据提供完善的安全保障。

对此，启迪国信灵通CTO马维宁表示：“很高兴能够入选2016年度首都设计提升计划拟支持项目，这是对于公司科技设计创新能力的巨大肯定。公司自成立以来，不断强化网络空间中的资源共享和协同创新，从组织用户的移动化全生命周期入手，在安全移动解决方案的设计中融入了更多的定制化与人性化元素，通过科技设计帮助组织将移动化能力融入到整体的信息化架构之中，以推动组织用户实现向移动互联网的转型。”

目前，启迪国信灵通正在持续引入服务设计理念，将软件开发、硬件优化与解决方案设计相结合，形成了有别于传统科技公司的发展模式，以帮助组织用户打造安全、高效的移动化平台。