网康成为中小企业志愿服务行动唯一一家网络安全厂商 

12月8日，在工业和信息化部中小企业局的指导下，由工业和信息化部电子科学技术情报研究所建立和运营的综合性服务平台——“互联网+”中小企业平台正式上线。

网康加强与政府合作，在服务中小企业的道路上更进一步。

12月8日，在工业和信息化部中小企业局的指导下，由工业和信息化部电子科学技术情报研究所建立和运营的综合性服务平台——“互联网+”中小企业平台正式上线。而中小企业志愿服务专项行动是依托此平台倡议发起的，立足于志愿性帮助中小企业创业创新和转型发展，为中小企业提供优质、优惠、好用的服务、产品和解决方案。

“互联网+”中小企业平台正式上线

联想、腾讯、大唐网络、网康科技等45家服务企业，成为首批中小企业服务成员单位。网康科技是目前成员单位中唯一一家网络安全企业。

部分成员单位合影

中小企业政策的“最后一公里”

在中小企业服务高峰论坛暨“互联网+”中小企业平台上线活动中，工信部总工程师张峰致辞时表示：目前中小企业工商注册2100万家，个体户5700万户，解决了80%以上的城镇就业，是创新和活力的代表。65%以上的发明专利，80%以上的新产品开发都是中小企业创造的。但是，这样一个重要的群体，却如中国人民大学教授所说的，具有信息、智力、金融等资源匮乏，诚信、规范基础薄弱，主要依赖外部服务的“先天弱项”。

国家关注中小企业的发展，陆续推出举措改善服务。优化发展环境，推动大众创新。但是由于中小企业服务供给存在分散和结构性失调问题，政策“最后一公里”问题仍待解决。

提供中小企业“用得起、用的放心”的服务

如专家所说，中小企业的“先天弱项”让他们的选择变得非常狭窄，明明需要大量服务，却在“用不起”和“不好用”之间不断摇摆。

中小企业志愿服务专项行动，集政府与企业的力量于一体，汇聚专家智库、大企业、深度垂直中小企业和专业服务等资源，合力做大事，为中小企业提供打包服务。

本专项行动聚集了包括产业联盟、研究机构、服务平台、服务企业的45家单位，涉及政策服务、法律服务、金融服务、财税服务、网络服务等多个方面。网康作为其中唯一一家网络安全厂商，入选有以下三个理由。

1、 有价值。网康是上网行为管理概念的缔造者，是下一代防火墙的领军者，服务超过20000家包括政府、知名企业用户，为客户解决了不计其数的问题，拥有丰富的经验。

2、 有能力。网康是国内知名的网络安全厂商，在为政府、各大型企业提供专业服务的同时，深扎中小企业客户，拥有超过1000家渠道，能深刻理解中小企业的痛点，具备给出量身定做方案的能力。

3、 有意愿。网康关注中小企业用户的需求，愿意通过此平台为更多的中小企业提供持续、良好的服务，也希望通过这样的机会，让中小企业逐渐意识到网络安全的重要性。

相信在未来，网康将在中小企业志愿服务中，发光发热，让更多中小企业享受到专业、优质的服务。