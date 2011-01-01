齐聚一堂：共话网络安全人才培养新模式

2016年12月16日，由中国信息产业商会信息安全产业分会、中关村可信计算产业联盟主办，网康科技承办的网络安全“产学研一体化”人才培养模式研讨会在京顺利召开。

ZD至顶网安全频道 12月20日 综合消息：2016年12月16日，由中国信息产业商会信息安全产业分会、中关村可信计算产业联盟主办，网康科技承办的网络安全“产学研一体化”人才培养模式研讨会在京顺利召开。

在网络空间安全成为国家安全战略制高点的今天，人才成为网络空间安全的第一资源，加快网络安全人才培养成为维护网络空间安全关键任务。预计到2020年，网络安全人才需求量将达到140万人，而现在每年培养的人数，尚不足1.5万人。虽说人才需求缺口巨大，但是目前高校的网络空间安全专业教育，多以理论为主，很难培养出具备实战对抗能力的安全人才。看似高精尖的毕业生入行后，常常需要“回炉再锻造”。

为解决这一痛点，网络安全“产学研一体化”人才培养模式研讨会就网络与信息安全人才培养，产学研协同创新，校企紧密合作等网络安全人才培养实践方向进行了深入讨论。

会议现场

网络安全人才培养目前困境与建议

网络安全人才教育需要不断的创新、实践，需要高校、企业、科研院所密切配合。高校作为人才培养的第一环节，如何能让毕业生具有动手实践能力，需要在实践课程体系方面深度思考。北京邮电大学，信息安全系党支部书记、副主任，雷敏教授，在分享《网络空间安全实践课程体系建设》演讲过程中谈到，各高校已经纷纷开始调整培养方案，增加了社会需求的新课程，比如物联网安全、工业控制安全、软件安全等内容，同时也调整实践教学比例。针对师资、教材、授课环境等可能面临问题，雷敏教授也提出了自己的独特见解：

（1）缺师资：缺乏能教授新课程和掌握实践教学技能的教师；

解决办法：组织师资实践教学培训班、到高校其他进修；

（2）缺教材：缺乏实践和新课程的教材；

解决方法：先利用课程讲义，成熟后出版教材，网信办设立五个基地探索网络空间安全课程体系建设，要求各基地撰写本科和研究生教材；

（3）缺环境：缺乏贴近企业实际应用场景和不断更新的实践环境；

解决方法：将各种典型的行业应用场景的实践转化为实践教学案例；

雷敏教授演讲

在雷敏教授发表演讲之后，北京市首批获得网络空间安全一级学科博士学位授权点五所高校其他老师，针对人才培养也提出了自己独特见解。清华大学段海新博士表示，学校在网络安全人才培养方面最重要的事情，是需要培养好学生能力，为适应网络快速发展，学生必须具备扎实计算机基础能力，学生的能力的培养比技术的培养更有意义一些。另外，北航李舟军教授表示，网络空间安全需要做一个特区，要有一个整体规划促进网络安全发展，关于各种网络安全赛事，需要建立一种长效机制，稳定扎实推进。除此之外，北交黎妹红教授表示，高校可以投入更大培训资金，可以通过建立联合实验室，训练营等方式加强网络安全人才培养力度。最后，北理谭毓安教授强调，高校不是做产业培训，高校强调的是一种长期发展能力，需要培养的是长期持久的科学精神。

职业培训是保障网络空间安全人才队伍能力的重要手段

中国信息产业商会信息安全产业分会副秘书长位华先生，在分享《网络空间安全人才职业培训的实践和探索》演讲中强调职业培训是保障网络空间安全人才队伍能力的重要手段。位华先生表示，网络安全职业培训是一个系统工程，培训的内容、方法和模式随着网络安全技术和实践的发展，也在不断延伸和扩展。唯有以实际能力提高为导向，持续探索和创新，才能不断完善网络安全人才培养知识体系和方法机制，提升网络安全人员的职业能力和专业素养。例如CISP职业培训为国家网络安全保障输送了大批骨干人才，已成为网络安全人才评价的重要依据。

位华先生演讲

网络安全人才培养的关键是“志同道合，优势互补，互惠互利”

网康科技执行副总裁左英男先生在会上讲到，网康作为企业界代表，今年借着铁人三项赛的机会，和很多高校的教育部门有了深入合作，网康过去12年快速发展离不开对人才培养，在网络安全人才培养的建设上，网康做了很多实践，并取得很好结果。

同时，网康市场部总经理段平霞女士表示，产业、学校、科研机构等应该相互配合，发挥各自优势，形成强大的研究、开发、生产一体化的先进系统并在运行过程中体现出综合优势。例如，在市场经济的前提下，企业寻找更加适合企业发展的合作方式，以科研机构，高校人才，研究成果输出作为企业发展原动力，同时也为高校、科研机构提供研究和人才开发的利用资源，这就是一种典型优势互补，互惠互利。

优势互补，互惠互利的人才培养模式

段平霞女士演讲

段总表示，人才培养就是“选、育、用”，挑战不胜任，能力不断进步过程。企业在不同岗位上“选、育、用”，建立循环上升的人才发展通道，建立符合人才发展规律的企业内部人才培养生态圈。产学研围绕“选、育、用”都有各自不同层次人才的培养发展内通道，并轨和对接是关键。一体化人才培养的两个阶段：协同完善各自内部人才培养发展的小通道，探索实践产学研合作模式。建立社会人才培养发展的大通道，包括通用评价体系、共享课程资源、互相交流的人才库和项目。

“选、育、用”人才培养模式

网康在产学研一体化培养中的资源优势

据小编了解，目前网康与北邮、贵州广播电视大学等高校都打成了校企合作。其中，网康与北邮签订签订了《北京邮电大学-北京网康科技有限公司实习基地协议》，网康为北邮提供实习基地、实践指导、定岗实习机会，使学生完全履行其实习岗位的所有职责，对学生的能力锻炼起很大的作用。

网康北邮联合建立实习基地

用一句话总结起来：人才是第一生产力。网康十二年业绩离不开对人才重视，希望更多的企业服务好客户的同时，关注网络安全人才培养，让广大学生有更多机会了解企业网络真实的场景。网络安全人才培养任重道远，我们希望引起社会各界的关注、重视和投入。