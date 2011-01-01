 共建四川安全生态 百度安全成立西南运营中心

12月20日， 2016百度安全成都生态会议暨西南运营中心成立仪式在成都隆重召开。

12月20日， 2016百度安全成都生态会议暨西南运营中心成立仪式在成都隆重召开。本次活动以“安亦有道，全力以赴”为主题，四川省经信委信息安全处、四川省信息安全评测中心、四川省经济信息中心、四川省计算机安全行业协会等相关领导单位，以及无声信息、网安科技、思维世纪、中国通信服务股份有限公司四川分公司等合作伙伴出席会议，共同就当前的安全形势、网络安全生态建设等话题进行深入探讨。

为了更好地保护企业和网民的安全，百度安全还宣布成立安全大武林联盟西南站和百度安全西南运营中心，将加大投入力度，更好地落地合作，推进西南市场的建设。

(百度安全宣布成立西南运营中心，更好地支持四川及西南地区的合作伙伴，共建安全新生态)

扎根巴蜀，安全大武林落地成都

正如此次会议的主题“安亦有道，全力以赴”，为了助力西南网络安全建设，提升企业的网络安全水平，百度安全宣布此次携手西南的网络安全企业，将安全大武林联盟落地成都，与成都乃至西南地区的网络安全企业联合，实现威胁情报互通、安全能力互补，整体提升网络安全水平，为企业提供更加智慧的网络安全服务。

百度安全运营副总经理孙婧介绍说，安全大武林联盟是百度安全生态的载体，在西安、上海、深圳、四川等地正在逐步落地，将联合安全行业各路英雄豪杰，共建生态。百度携手安全大武林，带来了全新的互联网安全思维，基于百度的大数据与人工智能，正将百度安全能力与客户场景结合不断产品化，并着力将新的安全产品服务化输出。作为互联网安全服务提供商，我们更好地支持四川省信息安全新生态的建设。

为了更好地支持西南地区的合作伙伴和企业级用户，百度安全在会上宣布正式成立百度安全西南运营中心。孙婧介绍说，中心在原有的运营和服务团队基础上，将涵盖市场、销售、技术支持、客户服务等多个方面，更好地将百度安全能力输出给西南合作伙伴和客户，支撑安全大武林的建设。”

对此，四川无声信息技术有限公司副总经理邹晓波表示，百度安全的伪基站检测大数据，结合无声信息的电信诈骗反制技术，已经应用到了相关解决方案之中。 “百度在大数据、机器学习和互联网思维等方面的确非常厉害，未来希望与百度安全在公共安全大数据、安全态势感知、在线安全服务等多个方面，展开更多的合作。”

(百度安全事业部副总经理孙婧：百度携手安全大武林，带来了全新的互联网安全思维，基于百度的大数据与人工智能，正将百度安全能力与客户场景结合不断产品化，并着力将新的安全产品服务化输出)

百度安全带来的诚意：人工智能+大数据

既然要助力西南信息化建设，拓展西南地区的安全市场，百度安全的优势是什么?将为安全西南的企业带来哪些安全能力呢?

对此，百度安全事业部技术总监冯景辉给出了百度的答案。他认为，过去的安全是亡羊补牢似的安全，安全永远在追赶黑客的脚步。未来的攻防对抗将是人+威胁情报来对抗黑产的过程。百度安全在人工智能方面的优势积累，在大数据方面的积累，是百度安全的核心优势。“未来谁掌握了数据，谁建立了更强大的数据分析能力，谁就会在未来的黑产对抗中占据优势。”

冯景辉介绍了百度16年来在信息安全建设、实时攻防对抗、打击黑产等方面的经验积累，分享了百度安全利用大数据技术及时发现黑客对百度云加速的报复性攻击行为，提前5分钟进行安全预警，并且在成功拦截黑客攻击的同时，通过攻击溯源技术，协助警方抓捕犯罪嫌疑人。

这些在普通网民看来，只有在电影中才能看到的场景，百度安全的安全专家却早已经司空见惯。冯景辉介绍说，在百度安全抗击黑产的作战指挥中心——百度安全应急响应中心，安全专家7*24小时全天侯坐镇，第一时间为企业精准定位安全威胁，针对黑客攻击实施调整应对策略，更加灵活、高效。而这些宝贵的专家经验都将作为机器学习的样本，让人工智能系统更加精准。

在百度安全看来，人机结合、百度大脑+专家经验，将给未来的黑产对抗带来非常大的提升。

(百度安全事业部技术总监冯景辉介绍百度安全最佳实践和百度安全能力)

1100亿的蓝图 四川省安全产业的风口

近年来，四川省高度重视信息化建设，在智慧城市、智慧社区、智慧物流等各个领域都取得了令人瞩目的成果。而信息安全产业一直是四川省的发展重点。目前，四川省已经有20多家国内领先的信息安全企业，产业规模占全国五分之一强。根据《四川省信息安全产业发展规划(2015—2020 年)》的发展目标，2017年四川省信息安全产业规模将达到550亿元，到2020年将达到1100亿元，成为带动四川省新时期经济转型升级的高端成长型产业。

(百度安全成都生态会议暨西南运营中心成立仪式在成都举办)

由此可见，四川省信息化建设的机遇、产业政策的激励，使得网络安全行业正迎来最好的发展时期。在四川省信息安全评测中心副主任王丹琛看来，四川省的传统安全厂商与百度安全各有所长，传统安全优势在于安全的适用性及合规性，百度擅长大数据和人工智能。两者结合优势互补，对网络安全产业发展将起到更好地推动作用。

四川省计算机信息安全行业协会理事长王汝君在致辞时表示，《中华人民共和国网络安全法》的公布，提出了应对网络安全挑战这一全球性问题的中国方案。而百度将自身的安全能力以服务形式输出给生态合作伙伴，必将有效地帮助四川省企业建立适合的安全能力抵御黑客攻击，极大地推动我省网络信息安全生态建设。