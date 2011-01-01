2016年最酷的十大安全初创公司 

网络安全在2016年继续占据统治地位，是初创公司的最热门市场之一。今年，出现了很多新型初创公司解决日益增加的问题，此外越来越多的成熟初创公司开始成长为羽翼丰满的公司，为挑战传统安全老牌厂商做好了准备。

ZD至顶网安全频道 12月23日 编译：

不断变化的网络安全市场

网络安全在2016年继续占据统治地位，是初创公司的最热门市场之一。今年，出现了很多新型初创公司解决日益增加的问题，此外越来越多的成熟初创公司开始成长为羽翼丰满的公司，为挑战传统安全老牌厂商做好了准备。今年年度最酷安全初创公司的榜单中包含涉及调度、分析、云安全和物联网的新技术，端点检测和响应技术也在持续兴起。尽管2016年安全基础方面呈现增长态势，但是还有很多网络安全问题没有得到解决，围绕安全的创新必将在2017年持续加速。

Bastille Networks

CEO: Chris Rouland

Bastille Networks将自己定位为第一家能够从物联网中检测和减轻威胁的网络安全公司，这个领域对于消费者和合作伙伴来说越来越重要。该公司利用安全传感器、软件和机载发射检测装置，打造了一款企业级的物联网安全产品，可以扫描企业机构上下可能存在的威胁。该产品通过安全且私密地扫面企业空域来查看内部的每个发射设备，从而让企业能够检测、定位和评估安全风险。Bastille Networks创建于2014年，它的解决方案在今年10月开始全面推出。

Cato Networks

CEO: Shlomo Kramer

Cato Networks希望颠覆网络安全市场，它的软件定义网络安全解决方案利用云来整合WAN和互联网流量，并在其上设置企业级安全产品例如下一代防火墙。该产品有两个主要组成部分：Cato Cloud Networks，利用全球覆盖网络整合并加密所有企业网络元素；然后Cato Networks Security Services在网络之上添加企业级安全产品。今年Cato Networks在B轮融资中获得3000万美元，在此之前公司共同创始人、首席执行官Shlomo Kramer表示，自从该公司在2月正式推向市场以来已经获得了“极大的关注”。

Cyberbit

CEO: Adi Dar

Cyberbit是以色列公司Elbit Systems的子公司，专注于保护关键基础设施和其他高价值资产的解决方案。该公司的技术针对端点检测和响应、安全调度和自动化等热门安全领域。这家位于以色列的初创公司今年聘请了多位高管，希望打入北美市场和渠道，因此在4月聘请了赛门铁克每周渠道负责人Stephen Thomas作为公司北美销售副总裁，并从那时候开始发布了首个北美合作伙伴计划。

Cybereason

CEO: Lior Div

位于马萨诸塞州波士顿的Cybereason对网络市场采取了攻势，而其他公司通常选择防御。这家端点检测和响应公司创建于2012年，创始人包括前Unit 8200（相当于以色列的NSA）成员，主要是提供“军事级”解决方案，防止并检测攻击，然后在发生事件的情况下，找出根本原因、时间线、受影响的端点以及使用的工具。这种方法旨在全面了解攻击的生命周期和规模。今年，该公司进行全球扩张，在伦敦开设一个新的办公室，服务于EMEA市场，冰雨洛克希德马丁、Wipro等公司展开合作。

Darktrace

CEO: Nicole Eagan

Darktrace提供了它所谓的“企业免疫系统”，这是一组利用机器学习、数学专家和情报专家以实现更好的检测能力而不使用签名的解决方案。该公司由剑桥大学数学家、机器学习专家以及来自MI5及GCHQ的专家在2013年创建。该公司自创建以来一直处于高速增长的态势，估值约5亿美元，最近获得9000万美元的风投资本，有传闻称正在准备IPO上市。

Illusive Networks

CEO: Shlomo Touboul

Illusive Networks位于特拉维夫和纽约，正在凭借自己的Deception Everywhere解决方案打入欺骗技术这个新兴市场。该解决方案基于攻击者不可避免地进入外围这个前提，利用无代理的方式，通过在笔记本电脑、台式机、服务器、数据中心中安装诱饵数据，找出已经存在于环境中攻击者。该公司从2016年开始大举进入渠道，任命前Extreme Networks渠道负责人Tracy Pallas作为自己的首席渠道官，转向以合作伙伴为先的投资策略，希望最终实现100%通过渠道进行销售。

Phantom

CEO: Oliver Friedrichs

今年荣获RSA大会创新沙盒大赛冠军的Phantom公司，是一家安全调度和自动化解决方案提供商，旨在帮助企业缩小不断增加的威胁与安全人员短缺这两者之间的差距。Phantom的解决方案迎合了厂商和合作伙伴拥抱调度和自动化解决方案的趋势。Phantom公司位于美国加州帕洛阿尔托，其平台允许企业对防御和响应进行调度，自动简化安全任务。除了赢得创新沙盒大赛之外，Phantom在9月进行的A轮融资中获得650万美元，并在4月与In-Q-Tel达成了战略投资与技术开发协议。

PhishMe

CEO: Rohyt Belani

网络钓鱼是迄今为止黑河进入企业机构的最大载体之一，这也正是这家位于弗吉尼亚州Leesburg的PhishMe公司希望解决的问题。该公司的饭钓鱼解决方案专注于人类问题，旨在教育员工防止网络钓鱼模拟、报告、情报和补救解决方案。该公司主要通过渠道进行售卖，在7月进行的C轮融资中宣布获得4250万美元。

Protectwise

CEO: Scott Chasin

位于丹佛的Protectwise公司希望利用云提供更好的网络安全产品，包括可见性、检测和响应能力。该公司的Time Machine产品可利用部署在网络中的传感器和自适应网络的捕获能力，持续扫描企业的网络以发现违规迹象。这些功能创建了一种无限制的、可搜索的法庭记录模式，这是修复的关键。Protectwise在2016年大力推动渠道，在6月公布了第一波顶级合作伙伴，并继续打造其合作伙伴计划。Protectwise现在是一家100%渠道的公司。

StackPath

CEO: Lance Crosby

StackPath打造了一款聚合企业级安全解决方案的平台，其中包括一个网络应用防火墙、消除DDoS、基础设施和法规遵从，还有用于改善Web客户体验的让un见。这家位于德克萨斯州达拉斯的公司在今年筹集到了一大笔资金：在7月宣布获得1.8亿美元的风险资本。这家公司是由SoftLayer创始人Lance Crosby创建的，正在寻求迅速扩大渠道，推出了更多企业级的安全产品，包含一些机器学习技术用于检测威胁。