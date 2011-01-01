ZDNet安全频道辰信领创联合发起创新战略联盟 网络安全与人工智能融合提速

辰信领创联合发起创新战略联盟 网络安全与人工智能融合提速

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

“人工智能产业技术创新战略联盟”在京正式成立，联盟将联合建设具有国际视野和影响力的人工智能技术产业发展合作平台，全面推动人工智能产业技术创新和产品服务孵化，全面参与乃至部分主导国际人工智能技术标准化工作，提升我国人工智能技术和产业竞争力。

来源：ZD至顶网安全频道 2016年12月23日

关键字：人工智能 网络安全 辰信领创

12月18日，由知名上市科技企业北信源、三泰控股、和而泰、新兴网络安全公司辰信领创等50家“产、学、研、资、用”单位联合发起的“人工智能产业技术创新战略联盟(AI Union)”（以下简称联盟）在京正式成立。联盟成立后，将联合建设具有国际视野和影响力的人工智能技术产业发展合作平台，全面推动人工智能产业技术创新和产品服务孵化，全面参与乃至部分主导国际人工智能技术标准化工作，从而全面提升我国人工智能技术和产业竞争力。

辰信领创联合发起创新战略联盟 网络安全与人工智能融合提速

就在日前，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，也明确提出了发展人工智能的要求。业内人士指出，人工智能产业技术创新战略联盟的成立，在人工智能的各个专项技术领域需要进行深入攻坚，如深度机器学习、大数据分析、算法及人机交互技术等，另外，加强人工智能与网络安全的融合发展也非常重要，以护航人工智能的发展成果。

辰信领创负责人表示，作为人工智能产业技术创新战略联盟的发起单位之一，辰信领创将在与人工智能相结合的防病毒领域进行深入的研究与开发。针对人工智能与网络安全的融合发展，辰信领创一方面会致力于将人工智能技术引入到景云网络防病毒系统中，打造出拥有超高人工智能水平的防病毒产品；另一方面，辰信领创也将让景云网络防病毒系统更好地服务于人工智能领域，发挥稳健可靠的安全保障作用。未来网络安全产品与人工智能的融合将是大势所趋，融合了人工智能的网络安全产品在网络安全防护中无疑会具备绝对胜算。

文章评论
  登录 (没有帐户？快速注册)
使用第三方帐号登录:
邮件订阅

如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅ZDNet技术邮件将是您的最佳途径之一。

重磅专题

业界热点:

行业云|用友U8|GSLB|VDI|华为Tecal RH5885 V2|HP AppSystem for Hadoop|Red Hat Enterprise MRG Grid|应用安全|Teradata Aster|虚拟专用网络|Windows Live|H3C BYOD|思科云计算网络|万网云邮箱|芯片组虚拟化|微软云计算|ClearPass|SAP大数据|VMware Veloxum|Citrix XenServer | 桌面云 科技行者 科技行者第八期 | 多引擎在线扫描 Taptu | 制造千人会 中国制造千人会 mic1000
北京第二十六维信息技术有限公司（ZD至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-2 京ICP证161336号京公网安备 11010802021500号
举报电话：010-62428333-5060　举报邮箱：jubao@zhiding.cn