 杰思安全云平台新方案亮相互联网安全创新大会

一年一度的“互联网安全创新大会”在上海召开。活动现场，新一代安全软件及服务提供商北京杰思安全科技有限公司展示的一体化云平台安全解决方案，提供了云环境下“智、轻、简”的安全解决之道。

12月28日，一年一度的“互联网安全创新大会”在上海召开。作为安全领域最具影响力的年度峰会，此次活动吸引了数千名来自安全界的行业专家、安全大牛以及各界信息安全人士。来自国内外一流的安全技术厂商，也都纷纷在这一平台展示出极具创新力的安全前沿技术。

FIT2017大会现场

业务应用云化，带来了新一轮生产效率的提高，也让为其提供支撑保障的安全体系，面临着新的挑战。传统安全产品不仅在未知威胁面前捉襟见肘，更重要的是严重消耗系统资源，影响业务性能。活动现场，新一代安全软件及服务提供商北京杰思安全科技有限公司展示的一体化云平台安全解决方案，提供了云环境下“智、轻、简”的安全解决之道。

运行重，管理繁，云平台安全老大难

云计算在国内已经被广泛应用。越来越多的企业将业务，甚至是核心业务都迁移上云。因此，安全成为了很多客户对于云平台最大的担心。然而，面对层出不穷的未知威胁，甚至是针对性极强的定向网络攻击，传统的安全产品形同虚设。一旦中招，就只能束手就范。

同时，业务逐步上云，带来了指数级增长的数据流量并发。而进行静态威胁特征比对处理的传统防护方式，消耗了大量的系统资源，甚至能占到物理计算资源的30%！有效业务资源被压缩，直接造成业务延迟甚至中断。

再加上混合云环境里各种架构同时存在，通晓各种云架构的人才极度稀缺。为满足平台安全升级的需求，只能不断增加人员和堆叠安全产品。同时，虚拟化边界逐渐模糊，安全产品防护策略不能实现有效的自适应策略调整，安全运维的复杂度大大增加。

未知检测，轻量运行，一体化让云安全更高效

针对云平台安全的种种难点，专攻EDR（终端检测与响应）技术的杰思安全提供了“智、轻、简”一体化的云平台安全解决方案。

杰思安全云平台安全解决方案

面对大范围肆虐的各种未知威胁、高级威胁，杰思安全创新改变防御模式，化被动为主动。从操作系统层面入手，基于可信特征管理、综合行为检测、基线横向分析、智能沙箱等技术构建的多维智能威胁感知模型，打破传统静态特征防护机制，实现未知威胁的秒级检测与响应。据了解，在一些全球知名的大型电商、互联网企业、电力企业，杰思安全的产品已经多次在业内率先捕获并防护了最新的高级威胁攻击。

除了实时、高效的安全防护，特别值得一提的是杰思安全云平台安全的“超轻量化安全探针”。其CPU占用率不到1%，相比其它同类产品，可降低系统资源消耗量90%以上。运行时存储和网络带宽的占用几乎可以忽略不计，安全探针从安装到日常防护，无交互操作，真正实现了云端系统安全的无感知护航。

此外，它兼容Windows和Linux主机系统的所有主流版本，实现了混合云跨平台的统一部署管理，大幅降低“安全TCO”。

当前，云计算日渐火爆，越来越多的用户正在加快业务，尤其是核心业务上云的步伐，云计算市场的拐点已经到来。云平台的安全及性能，已经是刻不容缓待以解决的难题。能够精准防御未知威胁、不耗系统性能、不挑平台环境、管理简便的安全产品，无疑能让用户业务上云的效果更加安全有效，让用户更安心。

据杰思安全负责人透露，其一体化云平台方案已经被成功应用在政府、运营商、电力、交通、银行、互联网公司等多个大型企业级用户的混合云环境。