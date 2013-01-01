思科Firepower 4100新一代防火墙 斩获WitAwards 2016“年度品牌力量”大奖

今日，FreeBuf 2017互联网安全创新大会在上海国际会议中心隆重召开，业界顶尖安全技术专家、企业安全管理者、白帽安全专家、政府人士及产业投资人济济一堂。

ZD至顶网安全频道 12月28日 综合消息：今日，FreeBuf 2017互联网安全创新大会在上海国际会议中心隆重召开，业界顶尖安全技术专家、企业安全管理者、白帽安全专家、政府人士及产业投资人济济一堂。思科大中华区安全业务总经理庄敬贤先生应邀发表了主题演讲，围绕“数字化时代 安全新生态”，向与会人士全面介绍了思科的前沿市场洞察和创新安全战略。

思科大中华区安全业务总经理庄敬贤先生应邀发表主题演讲

作为大会的重要环节之一，WitAwards 2016互联网安全年度评选获奖名单也如期揭晓，思科Firepower 4100新一代防火墙凭借其统一管理功能的完全集成、专注于威胁防御的卓越性能，斩获WitAwards 2016互联网安全年度评选“年度品牌力量”大奖，充分展现了思科在安全领域的产品创新力与科技领导力。

思科Firepower 4100新一代防火墙斩获WitAwards 2016“年度品牌力量”大奖

WitAwards互联网安全年度评选，是由FreeBuf联合众多机构发起的、一年一度的、针对中国互联网安全产品的评选活动，旨在发掘一年中卓越的安全产品和杰出人物。评选过程分为线上提名、投票评选及现场颁奖三阶段，奖项根据大众投票（20%）、专业评委投票（30%）以及专家评委投票（50%）决定归属，堪称网络安全行业的风向标。

思科Firepower 4100新一代防火墙

思科不仅是网络交换产品的领导者，还是互联网安全产品的领军者，为客户提供最广泛可信的安全方案与业务架构集成，帮助企业驱动业务发展。思科以威胁防御为核心的安全模型，可以实现安全的可视性、持续的安全控制、高级威胁安全防护和降低复杂性，并跨越整个攻击链（攻击前-攻击中-攻击后）。思科正在打造基于标准化的、简单易用的集成式自动化解决方案，旨在为客户带来真正有效的安全性，为其防御各种已知和新型威胁。凭借领先科技实力和优秀人才团队，思科为客户带来最佳的可见性与最快的响应能力。

思科Firepower 4100新一代防火墙是业内首款具有统一管理功能的完全集成、专注于威胁防御的新一代防火墙，所支持的功能包括状态检测防火墙、VPN、基于应用的DDoS缓解功能、NGIPS、高级恶意软件防护（AMP）、应用可视性和可控性、基于信誉度和内容分类的URL过滤。所有这些功能均通过单个设备提供，并通过统一管理控制台进行管理——统一管理控制台是思科Firepower系列防火墙的重要更新，能够提供对OSI模型中四层和七层包检测的整合管理。值得一提的是，思科近年非常重视产品本地化，增加了全中文管理界面和大量中文应用支持。此外，思科Firepower 4100为客户提供了涵盖整个攻击链（攻击前-攻击中-攻击后）的威胁防护，能够为思科演进的SDN（软件定义网络）和思科ACI（以应用为中心的基础架构）提供保护，具备卓越的扩展性。

传统的NGFW在很大程度上侧重于应用访问控制，而很少关注威胁防御功能，在抵御经验老道的攻击者和高级恶意软件所带来的风险方面，这种不完善的方法收效甚微。更糟糕的是，当组织感染恶意软件后，这些NGFW所能提供的帮助非常有限，因为它们无法帮助客户确定感染范围、遏制恶意软件，并快速予以补救。区别于传统的NGFW，思科Firepower 4100新一代防火墙独具特色：

冗余与性能优化设计 ： 秉承思科防火墙的集群（Clustering）技术，能够将多台防火墙无缝虚拟成一台防火墙，对防火墙的吞吐、新建会话、并发连接、NAT连接等关键指标进行性能扩展；提供更高的多活冗余方式，同时又能提供统一管理。思科Firepower 4100新一代防火墙的应用卸载功能，通过独立的策略定义和硬件优化，可为指定的应用提供低至3微秒的网络延迟，单流40G的超高吞吐量，从而满足快速交易网络的低延迟及高吞吐需求。

秉承思科防火墙的集群（Clustering）技术，能够将多台防火墙无缝虚拟成一台防火墙，对防火墙的吞吐、新建会话、并发连接、NAT连接等关键指标进行性能扩展；提供更高的多活冗余方式，同时又能提供统一管理。思科Firepower 4100新一代防火墙的应用卸载功能，通过独立的策略定义和硬件优化，可为指定的应用提供低至3微秒的网络延迟，单流40G的超高吞吐量，从而满足快速交易网络的低延迟及高吞吐需求。 全栈可视性： 提供相对全面的网络可见性，网络中所有用户、移动终端、客户端应用程序、操作系统、虚拟机通讯、漏洞信息、威胁信息、URL等信息都可通过图形化的形式显示。

提供相对全面的网络可见性，网络中所有用户、移动终端、客户端应用程序、操作系统、虚拟机通讯、漏洞信息、威胁信息、URL等信息都可通过图形化的形式显示。 统一管理平台 ： Cisco Firepower Management Center是Firepower NGFW的统一管理控制台，为Firepower NGFW提供了共享情报、共享情景感知信息和一致的策略执行功能，同时集成了其他思科安全与网络解决方案及第三方解决方案。

Cisco Firepower Management Center是Firepower NGFW的统一管理控制台，为Firepower NGFW提供了共享情报、共享情景感知信息和一致的策略执行功能，同时集成了其他思科安全与网络解决方案及第三方解决方案。 专注于威胁防御：覆盖整个攻击过程，尤其是在攻击发生之后，通过入侵事件关联分析、异常流量分析和恶意软件防护的攻击跟踪追溯，从而做到更快速的响应，更大程度减少恶意攻击带来的损失。思科高级恶意软件防护（AMP）功能在NSS Labs今年8月份的漏洞检测系统（BDS）测试中，以最短的检测时间（Time to Detection，即TTD），实现了100%的恶意软件、漏洞攻击和逃避技术的检测率。

思科大中华区安全业务总经理庄敬贤表示：“思科在网络安全领域的技术创新能够获得权威媒体的高度认可，我们感到很荣幸。当今企业的全数字化转型势在必行，当数据和联接已不成问题，安全对于企业的全数字化转型就显得至关重要。思科一直凭借独具前瞻性的安全理念和业界领先的科技应用，全力打造威胁防御集成架构，为客户提供真正有效的安全和全面的安全。未来，思科将继续加强安全领域的研发及投入，通过将安全性嵌入智能网络基础设施和整个扩展网络，助力企业紧握业务转型升级先机，引领全数字化时代安全新变革。”

思科大中华区安全业务总经理庄敬贤先生作为嘉宾出席高峰论坛