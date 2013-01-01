华为企业业务副总裁胡忠华加盟安天， 出任总裁掌帅安全领军企业

近日，安天正式对外宣布原华为企业业务副总裁胡忠华，出任安天总裁，全面负责安天的整体经营。

ZD至顶网安全频道 12月30日 综合消息： 近日，安天正式对外宣布原华为企业业务副总裁胡忠华，出任安天总裁，全面负责安天的整体经营。

2016年，安天重大新闻不断，4月19日，在习近平总书记主持召开的网络安全和信息化工作座谈会上，安天创始人肖新光代表网络安全领域做了汇报发言；5月25日，习总书记视察安天总部，并给予安天“你们也是国家队，虽然你们是民营企业”的评价。这也是习近平总书记视察的第一家网络安全企业。

年底，安天又迎来了来自华为的重量级合伙人。胡忠华毕业于清华大学，在华为工作20年，曾任华为企业BG中国区副总裁，管理团队成员，华为“蓝血十杰”获得者，分管华为企业业务在中国区的战略规划、市场营销、产品解决方案拓展与销售工作，带领的团队规模近1000人。是自2011年的5年时间，华为在中国政企市场实现近10倍增长的核心领导之一。

安天在2015年底已经开始思考其积累了15年的威胁检测防御能力如何更有效的转化为客户保障价值，并与2016年初开始着手对产品、能力全面布局，并开始对相应的组织架构进行调整。

2016年，安天先后发布了全新版本的终端防护产品“智甲”、流量监测产品“探海”、深度分析产品“追影”，率先完成对产品线的完善改造，并以“下一代威胁检测引擎、深度客户赋能、知识化支撑和交互式可视化分析”为导向建立安天产品基因。随后，成功树立了在军队、公安、海关、电力、金融、运营商等高安全等级客户的标杆案例，并承担了多个态势感知与监控预警平台的总体研发工作；下半年，安天针对“白象”、“方程式”等APT攻击组织连续发布了深度分析报告，继续在高级威胁检测防御领域展示深度能力，有效打通分析能力、平台体系对产品的有效支撑，以技术创新和基础能力达成对客户安全价值。

安天创始人肖新光一直给自己的定位是首席技术架构师，他一直没有放弃寻找一位志同道合、能够引领安天管理和业务变革的合伙人，安天创业16年来，一直虚CEO位以待管理领袖的出现，肖新光认定胡忠华就是这个人。

面对2017年的到来，原华为高管胡忠华，将如何带领安天实现更大的增长和突破，业内拭目以待。



